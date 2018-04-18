Суд проігнорував прохання Януковича дати більше часу до дебатів

Оболонський райсуд Києва залишив без уваги прохання Віктора Януковича надати його захисту час для надання зібраних доказів.

Адвокат Віталій Сердюк зачитав на засіданні заяву Януковича про забезпечення права на захист та дотримання розумних строків, яка надійшла до суду напередодні.

У ній зазначено, що адвокатам доводиться відбувати у відрядження для збору доказів – і це не може розглядатися як підстава для заміни їх безоплатними адвокатами.

"Будь-яка спроба усунути обраних мною адвокатів за договорам та замінити їх адвокатами за ухвалою суду є порушенням мого права на захист та права на вільний вибір адвокатів. Це розцінюється мною як злочин", – зачитав заяву Януковича Сердюк.

За його словами, адвокати не порушують, а навпаки дотримуються "розумних строків", тоді як сторону захисту обмежують у наданні та дослідженні всіх доказів.

"Прошу утриматися від порушення мого прав на захист шляхом штучного усунення обраних за договором адвокатів… Розглядати залучення адвокатів з органів надання безоплатної вторинного допомоги як вчинення злочинів щодо мене…", – просить Янукович.

"Прошу забезпечити дотримання розумних строків у провадження шляхом утримання від штучного прискорення розгляду справи та вирішення її у строки, визначені політичними діячами", – додає він.

Янукович також закликає забезпечити його участь у процесі та допит свідків, які перебувають за кордоном, за процедурою, передбаченою законодавством, – тобто з залученням органів російської влади.

Також він просить дати його адвокатам час та можливість надати інші докази.

Суддя Владислав Дев'ятко уточнив, чи суду не погрожують справою щодо порушення права на захист. Сердюк заявив, що порушують право на захист "ті, хто ініціював цей процес і не забезпечує належну участь Януковича" у процесі.

Суддя передав Януковичу, що розуміє відповідальність за статтею 374, якою "фактично погрожує обвинувачений". І нагадав, що пропонував екс-президенту виступити в суді шляхом відеоконференції – але той відмовився.

Натомість суд погодився переглянути диск із записом 1,5-годинної конференції після допиту свідка Михайла Добкіна.

Як відомо, 18-19 квітня суд ще допитує свідків у справі щодо Януковича про державну зраду, а на 25-26 квітня призначено дебати сторін. Сторона захисту вважає, що на суд тиснуть для швидшого завершення справи.

17 квітня захист Януковича передав до Вищої ради правосуддя звернення екс-президента щодо припинення "політичного тиску" на Оболонський райсуд.