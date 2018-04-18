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Суд проигнорировал просьбу Януковича дать больше времени до дебатов

Среда, 18 апреля 2018, 11:48

Оболонский райсуд Киева оставил без внимания просьбу Виктора Януковича предоставить его защите время для предоставления собранных доказательств.

Адвокат Виталий Сердюк зачитал на заседании заявление Януковича об обеспечении права на защиту и соблюдение разумных сроков, поступившее в суд накануне.

В нем указано, что адвокатам приходится отбывать в командировки для сбора доказательств – и это не может рассматриваться как основание для замены их бесплатными адвокатами.

"Любая попытка устранить избранных мной адвокатов по договорам и заменить их адвокатами по решению суда является нарушением моего права на защиту и права на свободный выбор адвокатов. Это расценивается мной как преступление", – зачитал заявление Януковича Сердюк.

По его словам, адвокаты не нарушают, а наоборот придерживаются "разумных сроков", тогда как сторону защиты ограничивают в предоставлении и исследовании всех доказательств.

"Прошу воздержаться от нарушения моего права на защиту путем искусственного устранения избранных по договору адвокатов... Рассматривать привлечение адвокатов из органов предоставления бесплатной вторичной помощи как совершение преступлений в отношении меня...", – просит Янукович.

"Прошу обеспечить соблюдение разумных сроков в производстве путем воздержания от искусственного ускорения рассмотрения дела и решения его в сроки, определенные политическими деятелями", – добавляет он.

Янукович также призывает обеспечить его участие в процессе и допрос свидетелей, находящихся за рубежом, по процедуре, предусмотренной законодательством, – то есть с привлечением органов российской власти.

Также он просит дать его адвокатам время и возможность предоставить другие доказательства.

Судья Владислав Девятко уточнил, не угрожают ли суду делом о нарушении права на защиту. Сердюк заявил, что нарушают право на защиту "те, кто инициировал этот процесс и не обеспечивает надлежащее участие Януковича" в процессе.

Судья передал Януковичу, что понимает ответственность по статье 374, которой "фактически угрожает обвиняемый". И напомнил, что предлагал экс-президенту выступить в суде путем видеоконференции – но тот отказался.

При этом суд согласился пересмотреть диск с записью 1,5-часовой конференции после допроса свидетеля Михаила Добкина.

Как известно, 18-19 апреля суд еще допрашивает свидетелей по делу Януковича о государственной измене, а на 25-26 апреля назначены прения сторон. Сторона защиты считает, что на суд давят для скорейшего завершения дела.

17 апреля защита Януковича передала в Высший совет правосудия обращение экс-президента о прекращении "политического давления" на Оболонский райсуд.

Алена Рощенко, УП

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Темы: дело о госизменеЯнуковичсуд
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