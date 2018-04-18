Суд проигнорировал просьбу Януковича дать больше времени до дебатов

Оболонский райсуд Киева оставил без внимания просьбу Виктора Януковича предоставить его защите время для предоставления собранных доказательств.



Адвокат Виталий Сердюк зачитал на заседании заявление Януковича об обеспечении права на защиту и соблюдение разумных сроков, поступившее в суд накануне.



В нем указано, что адвокатам приходится отбывать в командировки для сбора доказательств – и это не может рассматриваться как основание для замены их бесплатными адвокатами.



"Любая попытка устранить избранных мной адвокатов по договорам и заменить их адвокатами по решению суда является нарушением моего права на защиту и права на свободный выбор адвокатов. Это расценивается мной как преступление", – зачитал заявление Януковича Сердюк.



По его словам, адвокаты не нарушают, а наоборот придерживаются "разумных сроков", тогда как сторону защиты ограничивают в предоставлении и исследовании всех доказательств.



"Прошу воздержаться от нарушения моего права на защиту путем искусственного устранения избранных по договору адвокатов... Рассматривать привлечение адвокатов из органов предоставления бесплатной вторичной помощи как совершение преступлений в отношении меня...", – просит Янукович.



"Прошу обеспечить соблюдение разумных сроков в производстве путем воздержания от искусственного ускорения рассмотрения дела и решения его в сроки, определенные политическими деятелями", – добавляет он.



Янукович также призывает обеспечить его участие в процессе и допрос свидетелей, находящихся за рубежом, по процедуре, предусмотренной законодательством, – то есть с привлечением органов российской власти.



Также он просит дать его адвокатам время и возможность предоставить другие доказательства.



Судья Владислав Девятко уточнил, не угрожают ли суду делом о нарушении права на защиту. Сердюк заявил, что нарушают право на защиту "те, кто инициировал этот процесс и не обеспечивает надлежащее участие Януковича" в процессе.



Судья передал Януковичу, что понимает ответственность по статье 374, которой "фактически угрожает обвиняемый". И напомнил, что предлагал экс-президенту выступить в суде путем видеоконференции – но тот отказался.



При этом суд согласился пересмотреть диск с записью 1,5-часовой конференции после допроса свидетеля Михаила Добкина.



Как известно, 18-19 апреля суд еще допрашивает свидетелей по делу Януковича о государственной измене, а на 25-26 апреля назначены прения сторон. Сторона защиты считает, что на суд давят для скорейшего завершения дела.

17 апреля защита Януковича передала в Высший совет правосудия обращение экс-президента о прекращении "политического давления" на Оболонский райсуд.