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Число погибших в криворожском ДТП возросло до 9 человек

Среда, 18 апреля 2018, 12:28
Число погибших в криворожском ДТП возросло до 9 человек

Утром 18 апреля умер один из пострадавших в страшной аварии в Кривом Роге, таким образом, число погибших возросло до 9 человек.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Сегодня утром умер мужчина 1970 года, работник ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог ". Таким образом, погибших уже 9 человек", - сказал он.

По словам Тракало, среди погибших 6 мужчин и 3 женщины. Личности всех погибших установлены.

Водители двух других транспортных средств, ставших участниками аварии, на сегодня проходят по делу как свидетели.

Ранее сообщалось, что водителю автомобиля Mazda объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Позже сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Кривой РогДТП
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