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Добкін каже, що на прохання Турчинова оберігав Тимошенко

Середа, 18 квітня 2018, 12:31

Колишній харківський губернатор Михайло Добкін розповів, як у 2014 році виконав прохання в.о. президента Олександра Турчинова і забезпечив безпечне вивезення з Харкова звільненої Юлії Тимошенко.

Про це він повідомив у середу на допиті в Оболонському райсуді Києва у справі про держзраду Віктора Януковича.

За словами Добкіна, 22 лютого 2014 року йому на мобільний зателефонував на той момент вже в.о. президента Олександр Турчинов і повідомив, що в країні змінилася влада.

"Суть його звернення до мене була, щоб я зробив все від мене залежне і забезпечив безпеку для переміщення Юлії Тимошенко, яка перебувала на той момент під арештом в Харкові, до харківського аеропорту, а туди за нею вже вислали спеціальний борт", - заявив він.

Добкін сказав, що виконав це доручення. Він поїхав до лікарні, де під охороною перебувала Тимошенко, поспілкувався з керівництвом спецпідрозділу "Альфа" і забезпечив безпечну доставку політика до аеропорту.

"Переконався, що є транспорт, безпека, що "Альфа" проводить, що їй (Тимошенко - УП) нічого не загрожує, і поїхав займатися своєю сім'єю", - повідомив він.

21 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачав звільнення Юлії Тимошенко, яка тоді перебувала під арештом у харківській лікарні "Укрзалізниці".

22 лютого її звільнили і доставили до Києва.

До того моменту Тимошенко провела за гратами 2 роки і 6 місяців, більшу частину з яких перебувала в лікарні через хвору спину і голодування.

Їй дали 7,5 років в'язниці за звинуваченням у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією 2009 року.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ТимошенкоДобкінТурчиновХарків
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