Добкин говорит, что по просьбе Турчинова оберегал Тимошенко

Бывший харьковский губернатор Михаил Добкин рассказал, как в 2014 году выполнил просьбу и.о. президента Александра Турчинова и обеспечил безопасный вывоз из Харькова освобожденной Юлии Тимошенко.

Об этом он сообщил в среду на допросе в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича.

По словам Добкина, 22 февраля 2014 года ему на мобильный позвонил на тот момент уже и.о. президента Александр Турчинов и сообщил, что в стране поменялась власть.

"Суть его обращения ко мне была, чтобы я сделал все от меня зависящее и обеспечил безопасность для перемещения находящейся на тот момент под арестом в Харькове Юлии Тимошенко в харьковский аэропорт, а туда за ней уже выслали специальный борт", - заявил он.

Добкин сказал, что выполнил это поручение. Он поехал в больницу, где под охраной пребывала Тимошенко, пообщался с руководством спецподразделения "Альфа" и обеспечил безопасную доставку политика в аэропорт.

"Убедился, что есть транспорт, безопасность, что "Альфа" проводит, что ей (Тимошенко - УП) ничего не угрожает, и поехал заниматься своей семьей", - сообщил он.

21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий освобождение Юлии Тимошенко, которая тогда находилась под арестом в харьковской больнице "Укрзализныци".

22 февраля ее освободили и доставили в Киев.

До того момента Тимошенко провела за решеткой 2 года и 6 месяцев, большую часть из которых находилась в больнице из-за больной спины и голодовок.

Ей дали 7,5 лет тюрьмы по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Евгений Кизилов, УП