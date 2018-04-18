Генштаб не погоджується з позовом Матіоса

Генеральний штаб не погоджується з позовом головного військового прокурора Анатолія Матіоса, стосовно обмеження повноважень військових прокурорів на військових об’єктах.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Генеральний штаб не погоджується з позовом та буде і надалі вживати заходів щодо забезпечення безперешкодної законної діяльності Збройних Сил України та захисту прав військовослужбовців від протиправних посягань", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наполягають, що рекомендації щодо порядку допуску та повноважень працівників військової прокуратури на військових об’єктах були сформовані у відповідності з дійсними українськими законами та нормативними документами.

Зокрема, з положеннями Конституції України, Законів України "Про прокуратуру", "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України".

15 квітня в інтерв’ю "112 Україна" Матіос повідомив, що подав позов проти начальника Генштабу Муженка через обмеження повноважень військових слідчих прокурорів.

Зокрема, військових прокурорів допускають в частини тільки для слідчих дій і за разовою перепусткою, їм забороняється вилучати оригінали наказів, обмежуються повноваження збирати матеріали і складати адмінпротоколи.

Раніше у коментарі "Українській правді" керівник управління зв’язків з громадськість ЗСУ Богдан Сеник розповів, що по суті ніякого "доручення" керівника Генштабу Віктора Муженка не було, а документ, на який скаржиться Матіос - телеграма, де було юридичне роз’яснення щодо порядку допуску на роботу працівників військової прокуратури в органах військового управління та військових частинах на об’єктах.