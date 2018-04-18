Генштаб не согласен с иском Матиоса

Генеральный штаб не соглашается с иском главного военного прокурора Анатолия Матиоса, об ограничении полномочий военных прокуроров на военных объектах.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Генеральный штаб не соглашается с иском и будет и впредь принимать меры по обеспечению беспрепятственной законной деятельности Вооруженных Сил Украины и защиты прав военнослужащих от противоправных посягательств", - говорится в сообщении.

В Генштабе настаивают, что рекомендации о порядке допуска и полномочий работников военной прокуратуры на военных объектах были сформированы в соответствии с настоящими украинскими законами и нормативными документами.

В частности, с положениями Конституции Украины, законов Украины "О прокуратуре", "О Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины".

15 апреля в интервью "112 Украина" Матиос сообщил, что подал иск против начальника Генштаба Муженко из-за ограничения полномочий военных следственных прокуроров.

В частности, военных прокуроров допускают в части только для следственных действий и по разовому пропуску, им запрещается изымать оригиналы приказов, ограничиваются полномочия собирать материалы и составлять админпротоколы.

Ранее в комментарии "Украинской правде" руководитель управления по связям с общественность ВСУ Богдан Сеник рассказал, что по сути никакого "поручения" руководителя Генштаба Виктора Муженко не было, а документ, на который жалуется Матиос - телеграмма, где было юридическое разъяснение о порядке допуска и деятельности работников военной прокуратуры в органах военного управления и воинских частях на объектах.