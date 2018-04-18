Пашинський подав до суду на "Новое Время"

Голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський подав позов про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації проти ТОВ "Видавничий дім Медіа-ДК", який видає журнал "Новое время".

Відповідне позовне провадження надійшло до Подільського райсуду Києва 17 квітня, йдеться на сайті суду.

Розглядатиме позов суддя Тетяна Войтенко.

Сам Пашинський на засіданні комітету з нацбезпеки 18 квітня ініціював введення кримінальної відповідальності за поширення інформації, що підриває обороноздатність України.

"Ми провели консультації вже з багатьма фракціями в парламенті. Я прошу наших депутатів на чолі з паном Вінником (народний депутат від БПП Іван Вінник – ред.) разом із комітетом з питань свободи слова напрацювати доповнення до чинного законодавства за відповідальність, зокрема кримінальну, за підрив обороноздатності шляхом поширення завідомо неправдивих даних", - цитує Пашинського "Інтерфакс-Україна".

Пашинський також виступає за продовження термінів давності правопорушень, пов'язаних із розкраданням в армії.

Тим часом редакція "Нового времени" з приводу виявлених зловживань звернулась до НАБУ.

Фото з facebook головного редактора "Нового Времени" Віталія Сича

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони заявив, що розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

У державному концерні "Укроборонпром" вирішили судитися з журналістами через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.