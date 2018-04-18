Пашинський подав до суду на "Новое Время"

852 перегляди
Середа, 18 квітня 2018, 15:44

Голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський подав позов про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації проти ТОВ "Видавничий дім Медіа-ДК".

Відповідне позовне провадження надійшло до Подільського райсуду Києва 17 квітня, йдеться на сайті суду.

Розглядатиме позов суддя Тетяна Войтенко. 

 

Тим часом редакція "Нового времени" з приводу виявлених зловживань звернулось до НАБУ. 

 

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони заявив, що розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

У державному концерні "Укроборонпром" вирішили судитися з журналістами через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

Українська правда
Теми: Пашинський ЗМІ свобода слова
powered by lun.ua
По темі
Стало відомо, коли комітет нацбезпеки розгляне публікації про зловживання в оборонці 16 квітня 2018, 19:37
Лещенко: До закупівлі БМП залучили фірму-прокладку "PetraLink" 16 квітня 2018, 15:03
"Укроборонпром" судитиметься із журналістами через публікацію про зловживання в оборонці 13 квітня 2018, 21:52
Усі новини
Головні новини
Суд каже, що зняв арешт не з коштів Януковича: слідство його не згадувало
Вовка остаточно не допустили до участі в конкурсі з відбору членів Нацкомісії з тарифів
Газова формула "Дюссельдорф+": НАБУ проводить розслідування
Порошенко закрито збирав у себе весь Кабмін
Усі новини
Фото

22 правдиві світлини про те, як це працювати з тваринами

афіша

7 головних подій CANactions