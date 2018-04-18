Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пашинський подав до суду на "Новое время"

Середа, 18 квітня 2018, 15:44

Голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський подав позов про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації проти ТОВ "Видавничий дім Медіа-ДК", який видає журнал "Новое время".  

Відповідне позовне провадження надійшло до Подільського райсуду Києва 17 квітня, йдеться на сайті суду.

Розглядатиме позов суддя Тетяна Войтенко. 

 

Сам Пашинський на засіданні комітету з нацбезпеки 18 квітня ініціював введення кримінальної відповідальності за поширення інформації, що підриває обороноздатність України. 

"Ми провели консультації вже з багатьма фракціями в парламенті. Я прошу наших депутатів на чолі з паном Вінником (народний депутат від БПП Іван Вінник – ред.) разом із комітетом з питань свободи слова напрацювати доповнення до чинного законодавства за відповідальність, зокрема кримінальну, за підрив обороноздатності шляхом поширення завідомо неправдивих даних", - цитує Пашинського "Інтерфакс-Україна".

Пашинський також виступає за продовження термінів давності правопорушень, пов'язаних із розкраданням в армії.

Тим часом редакція "Нового времени" з приводу виявлених зловживань звернулась до НАБУ. 

 
Фото з facebook головного редактора "Нового Времени" Віталія Сича

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони заявив, що розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

У державному концерні "Укроборонпром" вирішили судитися з журналістами через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПашинськийЗМІсвобода слова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Пашинський
Суд перегляне справу виправданого Пашинського
ОГП оскаржив виправдальний вирок Пашинському: просить 7 років в'язниці
Суд виправдав Пашинського
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: