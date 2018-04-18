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Пашинский подал в суд на "Новое время"

Среда, 18 апреля 2018, 15:44

Председатель комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО "Издательский дом Медиа-ДК", который издает журнал "Новое время".

Соответствующее исковое производство поступило в Подольский райсуд Киева 17 апреля, говорится на сайте суда.

Рассматривать иск будет судья Татьяна Войтенко.

 

Сам Пашинский на заседании комитета по нацбезопасности 18 апреля инициировал введение уголовной ответственности за распространение информации, подрывающей обороноспособность Украины.

"Мы провели консультации уже со многими фракциями в парламенте. Я прошу наших депутатов во главе с господином Винником (народный депутат от БПП Иван Винник – ред.) вместе с комитетом по вопросам свободы слова наработать дополнения в действующее законодательство относительно ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений", - цитирует Пашинского "Интерфакс-Украина".

Пашинский также выступает за продление сроков давности правонарушений, связанных с хищением в армии.

Между тем редакция "Нового времени" по поводу выявленных злоупотреблений обратилась в НАБУ.

 
Фото с facebook главного редактора "Нового Времени" Виталия СЫча

Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил, что рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

В государственном концерне "Укроборонпром" решили судиться с журналистами из-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.

Украинская правда
Темы: ПашинскийСМИсвобода слова
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