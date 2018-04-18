Пашинский подал в суд на "Новое Время"

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Среда, 18 апреля 2018, 15:44

Председатель комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО "Издательский дом Медиа-ДК".

Соответствующее исковое производство поступило в Подольский райсуд Киева 17 апреля, говорится на сайте суда.

Рассматривать иск будет судья Татьяна Войтенко.

 

Между тем редакция "Нового времени" по поводу выявленных злоупотреблений обратилось в НАБУ.

 

Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил, что рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

В государственном концерне "Укроборонпром" решили судиться с журналистами из-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.

Украинская правда
Темы: Пашинский СМИ свобода слова
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