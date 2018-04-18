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Пожежа у "Вікторії": обвинуваченого директора госпіталізували із зали суду

Середа, 18 квітня 2018, 16:52

Відстороненого директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркисяна госпіталізували із зали суду, який у середу мав розглядати його обвинувачення у порушенні правил пожежної безпеки.

Про це повідомляє одеське видання "Думская".

"Директору… стало погано прямо в залі Київського районного суду Одеси… Він впав до ніг конвоїрів", – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що лікар "швидкої" Сергій Кирієнко, який прибув за викликом, заявив судді, що у Саркисяна передінфарктний стан.

Повідомляється, що в 2011 році в обвинуваченого вже був інфаркт.

Суд дозволив госпіталізацію підозрюваного і переніс засідання у справі на невизначений термін.

 

"Саркісян буде знаходиться під цілодобовою охороною в одному з медичних закладів міста", – пише видання.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля.

В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

18 вересня 2017 року Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.

Йому інкримінують ч.2 ст.270 КК – порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору.

1 березня прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно Саркісяна.

Теми: Одесапожежасуд
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