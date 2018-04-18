Пожар в "Виктории": обвиняемого директора госпитализировали из зала суда

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Среда, 18 апреля 2018, 16:52

Отстраненного директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна госпитализировали из зала суда, который в среду должен был рассматривать его обвинение в нарушении правил пожарной безопасности.

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

"Директору... стало плохо прямо в зале Киевского районного суда Одессы... Он упал к ногам конвоиров", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что врач "скорой" Сергей Кириенко, прибывший по вызову, заявил судье, что у руководителя предынфарктное состояние.

Сообщается, что в 2011 году у обвиняемого уже был инфаркт.

Суд разрешил госпитализацию подозреваемого и перенес заседание по делу на неопределенный срок.

 

"Саркисян будет находится под круглосуточной охраной в одном из медучреждений города", – пишет издание.

Как известно, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка.

В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

18 сентября 2017 года Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

Ему инкриминируют ч.2 ст.270 УК – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия.

28 ноября 2017 года суд отстранил Саркисяна от должности директора лагеря.

1 марта Прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении Саркисяна.

Темы: Одесса пожар суд
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