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Суд в окупованому Криму залишив Рамазанова під вартою

Середа, 18 квітня 2018, 20:05

Так званий Верховний суд Криму не задовольнив апеляцію на арешт обвинуваченого в екстремізмі Ісмаїла Рамазанова.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Рамазанов просив суд змінити йому запобіжний захід на домашній арешт, зазначивши, що він не має наміру залишати Крим.

Його адвокат Олексій Ладін повідомив, що у суду першої інстанції не було підстав продовжувати арешт і закиди, що його підзахисний може сховатися від слідства і продовжити займатися публічною діяльністю, є надуманими.

23 січня російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму.

24 січня підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд заарештував Рамазанова на 30 діб.

В "суді" йому не надали медичну допомогу, незважаючи на його скарги на біль.

19 лютого йому продовжили арешт до 18 березня.

16 квітня Рамазанову знову продовжили арешт до 18 травня.

Теми: Криманексіясудполітв'язні
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