Суд в оккупированном Крыму оставил Рамазанова под стражей
Так называемый Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляцию на арест обвиняемого в экстремизме Исмаила Рамазанова.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Рамазанов просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест, отметив, что он не намерен покидать Крым.
Его адвокат Алексей Ладин сообщил, что у суда первой инстанции не было оснований продолжать арест и обвинения, что его подзащитный может скрыться от следствия и продолжить заниматься публичной деятельностью, являются надуманными.
23 января российские силовики обыскали дом крымского татарина Исмаила Рамазанова, которому предъявили обвинение в пропаганде экстремизма.
24 января подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд арестовал Рамазанова на 30 суток.
В "суде" ему не оказали медицинскую помощь, несмотря на его жалобы на боль.
19 февраля ему продлили арест до 18 марта.
16 апреля Рамазанову снова продлили арест до 18 мая.