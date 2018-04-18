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Суд в оккупированном Крыму оставил Рамазанова под стражей

Среда, 18 апреля 2018, 20:05

Так называемый Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляцию на арест обвиняемого в экстремизме Исмаила Рамазанова.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Рамазанов просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест, отметив, что он не намерен покидать Крым.

Его адвокат Алексей Ладин сообщил, что у суда первой инстанции не было оснований продолжать арест и обвинения, что его подзащитный может скрыться от следствия и продолжить заниматься публичной деятельностью, являются надуманными.

23 января российские силовики обыскали дом крымского татарина Исмаила Рамазанова, которому предъявили обвинение в пропаганде экстремизма.

24 января подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд арестовал Рамазанова на 30 суток.

В "суде" ему не оказали медицинскую помощь, несмотря на его жалобы на боль.

19 февраля ему продлили арест до 18 марта.

16 апреля Рамазанову снова продлили арест до 18 мая. 

Темы: Крыманнексиясудполитзаключенные
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