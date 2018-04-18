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МВС закликає Раду посилити відповідальність за порушення ПДР після ДТП у Кривому Розі

Середа, 18 квітня 2018, 23:24
МВС закликає Раду посилити відповідальність за порушення ПДР після ДТП у Кривому Розі

Міністерство внутрішніх справ закликає парламент посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє департамент комунікацій МВС України.

"Відповідний законопроект "Про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху"  розроблений МВС, Нацполіцією та Мінінфраструктури був схвалений Кабміном ще 10 листопада 2017 року, і направлений до Верховної Ради. Проте досі так і не розглянутий профільним Комітетом ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності", - заявила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

За її словами, у законопроекті пропонується посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за найбільш небезпечні порушення ПДР, розширити повноваження поліції та прибрати законодавчі прогалини, які дозволяли порушникам уникати відповідальності.

"За пиятику за кермом, за управління транспортом особами позбавленими права керування, за значні перевищення швидкості і повторні такі порушення ми пропонуємо суттєво, у декілька разів, збільшити штрафи", - сказала Ковальчук.

У законопроекті пропонується так само збільшити покарання за вчинення кримінальних правопорушень.

"Але цей законопроект застряг у Комітеті ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Ми  просимо народних депутатів повернутися до розгляду запропонованих нами змін і прийняти їх", - зазначила заступник міністра внутрішніх справ.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

Українська правда
Теми: МВСВерховна Радаавто
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