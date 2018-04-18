МВД призывает Раду усилить ответственность за нарушение ПДД после ДТП в Кривом Роге

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Среда, 18 апреля 2018, 23:24

Министерство внутренних дел призывает парламент усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает департамент коммуникаций МВД Украины.

"Соответствующий законопроект "Об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" разработан МВД, Нацполицией и Мининфраструктуры был одобрен Кабмином еще 10 ноября 2017 года, и направлен в Верховную Раду. Однако до сих пор так и не рассмотрен профильным Комитетом ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности", - заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

По ее словам, в законопроекте предлагается усилить административную и уголовную ответственность за наиболее опасные нарушения ПДД, расширить полномочия полиции и убрать законодательные пробелы, которые позволяли нарушителям избегать ответственности.

"За пьянку за рулем, за управление транспортом лицами лишенными права управления, за значительные превышения скорости и повторные такие нарушения мы предлагаем существенно, в несколько раз, увеличить штрафы", - сказала Ковальчук.

В законопроекте предлагается также увеличить наказание за совершение уголовных преступлений.

"Но этот законопроект застрял в Комитете ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Мы просим народных депутатов вернуться к рассмотрению предложенных нами изменений и принять их", - отметила заместитель министра внутренних дел.

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Позже число погибших возросло до 9 человек.

Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Украинская правда
Темы: МВД Верховная Рада авто
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