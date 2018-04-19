Британія в ООН: Тільки РФ має ресурси для виробництва "Новічка"
Про це заявила постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс.
"Розслідування ОЗХЗ підтвердило використання в Солсбері хімічної речовини "Новічок" військового призначення. Його найвища концентрація була встановлена на дверній ручці будинку Скрипалів", - повідомила Пірс.
Як і раніше британська лабораторія в Портон-Даун, у ОЗХЗ не змогли визначити країну, в якій був створений "Новічок". Але постпред заявила, що немає іншого пояснення, крім відповідальності РФ за отруєння Скрипалів.
"Тільки Росія має технічні ресурси і мотив для створення "Новічка". Вона і раніше це робила, має можливість і зараз. Навіть президент Путін брав участь у створенні цієї речовини", - сказала Пірс.
Раніше глава Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узумку відхилив заяву РФ про те, що при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів було використано речовину BZ.
Як повідомлялося, 14 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що, за інформацією дослідницької лабораторії в Шпіці (Швейцарія), при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів було використано речовину BZ, яка перебувала на озброєнні США, Великої Британії та інших країн НАТО.
Лабораторія в Шпіці Швейцарського федерального інституту з ядерного, біологічного та хімічного захисту не сумнівається у висновках британської лабораторії Портон Даун про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли речовиною "Новічок".
12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.
Раніше британська лабораторія в Портон Дауні ідентифікувала отруйну речовину як "Новічок".
Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.
Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.