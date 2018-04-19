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Британия в ООН: Только РФ имеет ресурсы для производства "Новичка"

Четверг, 19 апреля 2018, 01:35

Хотя расследование ОЗХО не смогло идентифицировать страну, в которой создали газ "Новичок", вина за отравления явно лежит на России.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Расследование ОЗХО подтвердило использования в Солсбери химического вещества "Новичок" военного назначения. Его наивысшая концентрация была установлена ​​на дверной ручке дома Скрипалей", - сообщила Пирс.

Как и ранее британская лаборатория в Портон-Даун, в ОЗХО не смогли определить страну, в которой был создан "Новичок". Но постпред заявила, что нет другого объяснения, кроме ответственности РФ за отравление Скрипалей.

"Только Россия имеет технические ресурсы и мотив для создания "Новичка". Она и раньше это делала, имеет возможность и сейчас. Даже президент Путин принимал участие в создании этого вещества", - сказала Пирс.

Ранее глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узумку отклонил заявление РФ о том, что при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ.

Как сообщалось, 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательской лаборатории в Шпице (Швейцария), при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом "Новичок".

12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияРосcияООН
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