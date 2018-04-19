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У Кремлі відреагували на прагнення української церкви до автокефалії

Четвер, 19 квітня 2018, 14:48

У Кремлі заявляють, що Москва не вітає дії, спрямовані на розкол церков.

Так прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливе надання дозволу на автокефалію Української православної церкви Київського патріархату, передає ТАСС.

"Звичайно, якісь дії, спрямовані на розкол церкви, навряд чи можуть підтримуватися і навряд чи можуть вітатися", – сказав він журналістам.

19 квітня депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

17 квітня президент Петро Порошенко зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваРосія
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