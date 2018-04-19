В Кремле отреагировали на стремление украинской церкви к автокефалии

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Четверг, 19 апреля 2018, 14:48

В Кремле заявляют, что Москва не приветствует действия, направленные на раскол церквей.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное предоставление разрешения на автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата, передает ТАСС.

"Конечно, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", – сказал он журналистам.

19 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

17 апреля президент Петр Порошенко собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

16 июня 2016 года Верховная Рада приняла обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви в Украине.

Указывая на агрессию со стороны России, нардепы просили его признать недействительным акт от 1686 года и созвать Всеукраинский объединительный Собор, который бы решил все спорные вопросы и объединил украинское православие.

Темы: церковь Росcия
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