Предстоятель УАПЦ Макарій закликав завершувати недільні і святкові богослужіння молитвою за президента Петра Порошенка та всіх, хто сприяє рішенню про визнання Української автокефальної церкви.

Про це йдеться у відповідному циркулярі, оприлюдненому на сайті Української автокефальної православної церкви.

Макарій благословив всіх архієреїв провести розширені єпархіальні ради, на яких донести інформацію про рішення Архієрейського Собору та Патріаршої Ради від 17 квітня (про підписання звернення до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні – ред.), а також розповісти про зустріч єпископату УАПЦ та Патріаршої Ради з Порошенком.

"Президент у своїй промові попросив молитовної підтримки. Тож після кожного недільного чи святкового богослужіння звершувати молебні, в яких возносити молитви за Всесвятішого Вселенського Патріарха Варфоломія, Священний Синод, президента України та усіх тих хто робить все можливе для надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні", - йдеться у циркулярі.

Макарій також просив церковників звернутись до українців, щоб вони у молитвах просили благословення на визнання Української автокефальної церкви.

17 квітня президент Петро Порошенко зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".