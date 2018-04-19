Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В УАПЦ щонеділі молитимуться за Порошенка

Четвер, 19 квітня 2018, 15:15
В УАПЦ щонеділі молитимуться за Порошенка

Предстоятель УАПЦ Макарій закликав завершувати недільні і святкові богослужіння молитвою за  президента Петра Порошенка та всіх, хто сприяє рішенню про визнання Української автокефальної церкви.

Про це йдеться у відповідному циркулярі, оприлюдненому на сайті Української автокефальної православної церкви.

Макарій благословив всіх архієреїв провести розширені єпархіальні ради, на яких донести інформацію про рішення Архієрейського Собору та Патріаршої Ради від 17 квітня (про підписання звернення до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні – ред.), а також розповісти про зустріч єпископату УАПЦ та Патріаршої Ради з Порошенком.

"Президент у своїй промові попросив молитовної підтримки. Тож після кожного недільного чи святкового богослужіння звершувати молебні, в яких возносити молитви за Всесвятішого Вселенського Патріарха Варфоломія, Священний Синод, президента України та усіх тих хто робить все можливе для надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні", - йдеться у циркулярі. 

Макарій також просив церковників звернутись до українців, щоб вони у молитвах просили благословення на визнання Української автокефальної церкви. 

 

17 квітня президент Петро Порошенко зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: