В УАПЦ каждое воскресенье будут молиться за Порошенко

Предстоятель УАПЦ Макарий призвал завершать воскресные и праздничные службы молитвой за президента Петра Порошенко и всех, кто способствует принятию решения о признании Украинской автокефальной церкви.

Об этом говорится в соответствующем циркуляре, опубликованном на сайте Украинской автокефальной православной церкви.

Макарий благословил всех архиереев провести расширенные епархиальные советы, на которых донести информацию о решении Архиерейского Собора и Патриаршего Совета от 17 апреля (о подписании обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине – ред.), а также рассказать о встрече епископата УАПЦ и Патриаршего Совета с Порошенко.

"Президент в своей речи попросил молитвенной поддержки. Поэтому после каждого воскресного или праздничного богослужения совершать молебны, в которых возносить молитвы за Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, Священный Синод, президента Украины и всех тех, кто делает все возможное для предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - говорится в циркуляре.

Макарий также просил церковников обратиться к украинцам, чтобы они в молитвах просили благословения на признание Украинской автокефальной церкви.

17 апреля президент Петр Порошенко собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".