Суд у справі про держзраду Януковича перенесли через неявку адвокатів

Судове засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича перенесли, оскільки адвокати не з'явилися до зали суду через відрядження до Москви.

Про це під час слухання заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

За його словами, до суду надійшло клопотання від сторони захисту щодо перенесення судового засідання у зв'язку з відрядженням.

Прокурори висловили своє невдоволення цим, зазначивши, що неодноразово попереджали адвокатів про недопущення зриву судових засідань і попросили суд подати скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів щодо неповаги до суду та порушення адвокатської етики.

Проти перенесення судового засідання сторона обвинувачення не заперечувала, оскільки через відсутність адвокатів неможливо було проводити подальше засідання.

Суддя заявив, що переносить судове засідання на 10 годину 18 квітня і додав, що рішення про подання скарги до КДК адвокатів суд буде ухвалювати пізніше, в залежності від їхніх подальших дій.

На сторінці у Facebook адвокат Віталій Сердюк написав, що Оболонский суд віддав повістки стороні захисту для здійснення судового виклику свідків.

"Отже, виконуємо роботу Суду, пошти та міністерств юстиції двох держав. Робимо все, щоб суспільство почуло свідків", - написав він.

Він додав фото документу, де значиться, що суд викликає для допиту свідків: Миколу Азарова, Віталія Захарченка, Павла Лебєдєва, Юрія Ільїна, Сергія Бернадського, Андрія Клюєва, Олександра Якименка, Станіслава Шуляка, Константина Кобзаря та інших.

Пізніше у коментарі телеканалу "112 Україна" Сердюк зазначив, що деякими свідками вже підготовлені заяви про недовіру до суду, оскільки судовий процес, на його думку ,повністю контролюється генпрокуратурою. Також він додав, що з подібними скаргами зверталися і до міжнародних організацій.

Прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має 100% гарантії, що сторона захисту прибуде і 18 квітня.

За його словами, адвокати затягують судовий процес, оскільки за весь час із 20 свідків допитали лише чотирьох. При цьому судові дебати мають розпочатися вже 24 та 25 квітня.

"Сторона захисту тільки зриває судові засідання і не забезпечує захист своєму підзахисному", - сказав Кравченко.

Він додав, що вже кілька разів прокурори зверталися до суду з клопотанням подати скаргу до КДК адвокатів на захисників Януковича, але суд на це не реагує.

Раніше повідомлялося, що Оболонський районний суд Києва дозволив допитати народного депутата від "Опозиційного блоку", екс-главу Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна в якості свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Суд запропонував стороні захисту визначитися разом з Добкіним і забезпечити явку свідка на засідання 12, 18 або 19 квітня.

Як повідомлялося,Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків. Ключові свідки зі сторони обвинувачення вже дали свідчення у справі про держзраду.

Під час процесу про державну зраду Януковича його адвокати задавали свідкам обвинувачення питання про події на Майдані, хоча сам процес стосується дій екс-президента в період окупації Криму Росією.

Розгляд справи про держзраду Януковича планували закінчити до 20 квітня.