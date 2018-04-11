Суд у справі про держзраду Януковича перенесли через неявку адвокатів

Судове засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича перенесли, оскільки адвокати не з'явилися до зали суду через відрядження до Москви.

Про це під час слухання заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

За його словами, до суду надійшло клопотання від сторони захисту щодо перенесення судового засідання у зв'язку з відрядженням.

Прокурари висловили своє невдоволення цим, зазначивши, що неодноразово попереджали адвокатів про недопущення зриву судових засідань і попросили суд подати скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів щодо неповаги до суду та порушення адвокатської етики.

Проти перенесення судового засідання сторона обвинувачення не заперечувала, оскільки через відсутність адвокатів неможливо було проводити подальше засідання.

Суддя заявив, що переносить судове засідання на 10 годину 18 квітня і додав, що рішення про подання скарги до КДК адвокатів суд буде ухвалювати пізніше, в залежності від їхніх подальших дій.

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