Адвокати Януковича вимагають повернутися до допиту свідків

Адвокати екс-президента Віктора Януковича клопотатимуть в Оболонському райсуді про повернення на стадію судового слідства у справі щодо державної зради.

Про це заявив адвокат Януковича Ігор Федоренко, передає "Укрінформ".

"Є таке процесуальне повернення до судового слідства, до дослідження обставин, буде відповідне клопотання, будемо подавати", - сказав Федоренко.

За словами іншого адвоката Віталія Сердюка, "суд має право повернутися до допиту свідків".

"У нас засідання призначені на 25-26 квітня по цій справі, по графіку судових засідань, тому до 3 травня є час", - додав він.

На зауваження журналістів, що наступне судове засідання призначено на 3 травня, Сердюк відповів, що після того, як адвокати пішли, те, що відбувалося у судовій залі, не має жодного відношення до законності.

"Тому що суд - це судді, прокурори і адвокати, і коли немає однієї із цих складових, по мірі того, що відбувається поза цим процесом, не має жодної юридичної сили", - стверджує захисник Януковича.

19 квітня 2018 року Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича, перейшов до стадії судових дебатів.

Захист Януковича заявив, що це рішення "не законне і прийняте під грубим політичним тиском".

На знак протесту адвокати залишили залу судового засідання.

Суддя оголосив перерву в засіданні до 3 травня.

На засіданні в четвер суд заслухав свідка захисту екс-начальника Генштабу ЗСУ і екс-командувача ВМС Юрія Ільїна, який давав свідчення шляхом відеомосту з анексованого Росією Криму.