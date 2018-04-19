Адвокаты Януковича требуют вернуться к допросу свидетелей

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича будут ходатайствовать в Оболонском райсуде о возвращении на стадию судебного следствия по делу о государственной измене.

Об этом заявил адвокат Януковича Игорь Федоренко, передает "Укринформ".

"Есть такое процессуальное возвращение к судебному следствию, к исследованию обстоятельств, будет соответствующее ходатайство, будем подавать", - сказал Федоренко.

По словам другого адвоката Виталия Сердюка, "суд имеет право вернуться к допросу свидетелей".

"У нас заседание назначено на 25-26 апреля по этому делу, по графику судебных заседаний, поэтому до 3 мая есть время", - добавил он.

На замечание журналистов, что следующее судебное заседание назначено на 3 мая, Сердюк ответил, что после того, как адвокаты ушли, то, что происходило в зале, не имеет никакого отношения к законности.

"Потому что суд - это судьи, прокуроры и адвокаты, и когда нет одной из этих составляющих, по мере того, что происходит вне этого процесса, не имеет никакой юридической силы", - утверждает защитник Януковича.

19 апреля 2018 Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, перешел к стадии судебных прений.

Защита Януковича заявила, что это решение "не законное и принято под грубым политическим давлением".

В знак протеста адвокаты покинули зал судебного заседания.

Судья объявил перерыв в заседании до 3 мая.

На заседании в четверг суд заслушал свидетеля защиты экс-начальника Генштаба ВСУ и экс-командующего ВМС Юрия Ильина, который давал показанияпутем видеомоста из аннексированного Россией Крыма.