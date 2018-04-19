Адвокаты Януковича вызвали полицию после заседания суда

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича вызвали полицию после заседания Оболонского районного суда Киева и написали заявление о "преступлении" судей и прокуроров.

Об этом сообщил корреспондент Украинской правды.

Защитники Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко вызвали полицию после того, как судья Владислав Девятко объявил о переходе к стадии судебных дебатов и сами адвокаты покинули заседание.

Сердюк и Федоренко подали в полицию заявления "о нарушении права Януковича В. Ф. на защиту".

В заявлении от имени Сердюка утверждается, что "в отношении Януковича совершено преступление, предусмотренное ст. 374 нарушение права на защиту, путем принятия неправосудного решения об отказе допрашивать свидетелей защиты".

Соответствующее "преступление", согласно заявлению Сердюка, "организовано и заказано высшим руководством государства и ГПУ, в частности Юрием Луценко, выполнено судьями Титовым, Девятко, Вассалатием при соучастии Кравченко и Крымова (прокурорами в этом деле - УП)".

19 апреля 2018 Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, перешел к стадии судебных прений.

Защита Януковича заявила, что это решение "не законное и принято под грубым политическим давлением".

В знак протеста адвокаты покинули зал судебного заседания.

Судья объявил перерыв в заседании до 3 мая.

На заседании в четверг суд заслушал свидетеля защиты экс-начальника Генштаба ВСУ и экс-командующего ВМС Юрия Ильина, который давал показанияпутем видеомоста из аннексированного Россией Крыма.