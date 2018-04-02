Стало відомо, скільки квартир і машин держава отримала від конфіскації

2353 перегляди
Понеділок, 2 квітня 2018, 14:13

На кінець 2017 року під управлінням Національного агентства з розшуку та менеджменту активів опинилося офісів на 241,7 мільйона гривень.

Про це повідомляється у відповіді на запит голови громадської ради при АРМА Гліба Канєвського.

Крім цього агентству було передано в управління квартир на 178,5 млн гривень, машиномісць на 16 млн гривень, нежитлових приміщень на 14,1 млн гривень, транспортних засобів на 10,1 млн гривень, недобудов на 2,8 млн гривень, а також один цілісний майновий комплекс на 10,3 млн гривень.

Як відомо, оціночна вартість усіх активів, які перебувають під управлінням Національного агентства з розшуку та менеджменту активів, сягнула 568,9 мільйона гривень.

В АРМА нагадують, що на початок 2018 року агентству було передано в управління 125 арештованих активів.

Як відомо, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів продало перші машини на суму понад 2,5 мільйона гривень.

Українська правда
Теми: спецконфіскація
powered by lun.ua
По темі
ГПУ оголосила в розшук 12 фігурантів справи про кошти "сім'ї Януковича" 27 лютого 2018, 13:29
Україні не доведеться повертати конфісковані гроші Януковичу – Єнін 27 лютого 2018, 12:44
Генпрокуратура дарма хліб не їсть – Луценко 21 лютого 2018, 12:41
Усі новини
Головні новини
МОЗ звільнив Амосову
САП скерувала до суду обвинувачення щодо глави Держаудиту Гаврилової
Супрун застрахувала своє життя в США та має $500 тисяч на пенсійному рахунку
Стали відомі найбільші підприємства-боржники з виплати заробітної плати
Усі новини
психологія

Поганий сон впливає на наш мозок так само, як алкоголь

психологія

7 простих способів мотивувати себе на заняття спортом

думка

Чи можуть бути рівними вчитель та учень?