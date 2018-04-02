Стало відомо, скільки квартир і машин держава отримала від конфіскації

На кінець 2017 року під управлінням Національного агентства з розшуку та менеджменту активів опинилося офісів на 241,7 мільйона гривень.

Про це повідомляється у відповіді на запит голови громадської ради при АРМА Гліба Канєвського.

Крім цього агентству було передано в управління квартир на 178,5 млн гривень, машиномісць на 16 млн гривень, нежитлових приміщень на 14,1 млн гривень, транспортних засобів на 10,1 млн гривень, недобудов на 2,8 млн гривень, а також один цілісний майновий комплекс на 10,3 млн гривень.



Як відомо, оціночна вартість усіх активів, які перебувають під управлінням Національного агентства з розшуку та менеджменту активів, сягнула 568,9 мільйона гривень.

В АРМА нагадують, що на початок 2018 року агентству було передано в управління 125 арештованих активів.

Як відомо, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів продало перші машини на суму понад 2,5 мільйона гривень.