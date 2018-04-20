Російське слідство визначило, що остаточне число загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерово - 60.

Про це повідомила офіційний представник СК Світлана Петренко на сайті відомства.

"Результати роботи з перевірки всіх звернень про зниклих під час пожежі людей, а також отримані висновки експертів дозволили слідству визначити остаточну кількість загиблих під час пожежі - їх 60", - сказала вона.

За словами Петренко, слідчі опізнали всіх загиблих під час пожежі.

"Слідчими отримані висновки всіх генетичних експертиз у кримінальній справі про пожежу в Кемерово. Усі загиблі ідентифіковані, видано дозволи на поховання 37 осіб", - сказала вона.

Повідомляється, що раніше за результатами процедури опізнання родичам були видані дозволи для поховання 23 загиблих.

Як повідомлялося, 25 березня у Кемерово сталася пожежа у торговому центрі "Зимняя вишня". За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані. Також є інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

У справі про пожежу у ТРЦ затримали п'ятьох осіб.