У Слідкомі РФ заявляють, що опізнали всіх жертв пожежі в Кемерово

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П'ятниця, 20 квітня 2018, 11:54

Слідчі опізнали всіх загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимняя вишня" в російському Кемерово.

Про це пише "РИА Новости" з посиланням на повідомлення офіційного представника Слідчого комітету РФ Світлани Петренко в месенджері "ТамТам", який активно просувають в Росії замість забороненого Telegram.

"Слідчими отримані висновки всіх генетичних експертиз у кримінальній справі про пожежу в Кемерово. Усі загиблі ідентифіковані, видано дозволи на поховання 37 осіб", - сказала вона.

Повідомляється, що раніше за результатами процедури опізнання родичам були видані дозволи для поховання 23 загиблих.

Як повідомлялося, 25 березня у Кемерово сталася пожежа у торговому центрі "Зимняя вишня". За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані. Також є інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

У справі про пожежу у ТРЦ затримали п'ятьох осіб.

Теми: пожежа Росія
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