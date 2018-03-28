Пожежа в Кемерові: затримано 5 осіб

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Середа, 28 березня 2018, 09:40

У справі про пожежу в торгово-розважальному центрі російського Кемерова затримано п'ятьох осіб, в тому числі охоронця, який не ввімкнув систему оповіщення.

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

"Чотирьом з них вже пред'явлено обвинувачення, і найближчим часом обвинувачення буде пред'явлено ще одному підозрюваному – охоронцеві ПОПа. Слідство клопоче про обрання їм запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - йдеться в повідомленні.

За даними "РИА Новости", серед затриманих керуюча ТРЦ "Зимова вишня" Надія Судденок, технічний директор компанії-власника ТЦ (ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат") Георгій Соболєв, керівник компанії "Системний інтегратор", яка була розробником системи протипожежної безпеки в ТЦ "Зимова вишня", Ігор Полозіненко і співробітник "Системного інтегратора", який відповідав за монтаж і справність пожежної сигналізації в ТЦ, Олександр Нікітін.

27 березня суд заарештував їх на 3 доби.

Судденок запевняє, що ніхто навмисне не закривав двері в кінозали.

"Ніколи у нас наші двері в кінотеатрах не зачинялися. У нас є скарги гостей, які пишуть, що замучили, ходите і ляскаєте дверима. Ми не можемо робити зауваження гостям, тому гості вправі робити все, що вони хочуть, тому двері в кінотеатр не закривалися ніколи", - сказала Судденок.

Вона також повідомила, що не знала про порушення пожежної безпеки в торговому центрі.

"14 лютого були навчання, і спрацьовувала пожежна сигналізація ... Не було жодного зауваження. Я не знала, що у нас є якісь проблеми", - сказала керуюча ТРЦ.

Разом з тим глава СК Олександр Бастрикін заявив, що співробітники торгового центру "Зимова вишня" в Кемерові втекли з будівлі після виникнення пожежі, кинувши там дітей і батьків, в тому числі замкненими в кінозалах, повідомляє "Медуза".

Судденок розповіла, що за посадовими інструкціями при виникненні нештатної ситуації кожен співробітник ТРЦ повинен був вивести своїх людей із зони евакуації, переконатися у відсутності людей і разом з ними вийти через евакуаційні виходи.

В СК відзначають, що родичі подали заяви про зникнення 67 осіб під час пожежі.

"З моменту пожежі і по теперішній час виявлені і доставлені в морг тіла 59 загиблих. Вже упізнані тіла 21 загиблого, і родичам видано дозволи для їх захоронення", - йдеться в повідомленні.

Деякі тіла сильно пошкоджені вогнем, тому для їх ідентифікації проводяться генетичні експертизи.

Разом з тим, за даними МНС Росії, загальна кількість жертв – 64 людини, інформації про громадян, зниклих без вісті в результаті пожежі, влада не має.

"Зниклих безвісти немає. Інформації про родичів, які не знають, де їхні близькі, ми не маємо", - сказав заступник глави МНС Росії Владлен Аксьонов, повідомляє "Інтерфакс".

За його даними, упізнані 27 осіб, але при цьому по шести необхідно провести додаткову експертизу.

Віце-губернатор Кузбасу Володимир Чернов не зміг відповісти на питання, чому в СК надійшли заяви про 67 зниклих безвісти.

"Слідча група СК працює відповідно до тих вимог, які у них є. Ми теж бачимо ось ці от невеликі цифри по розбіжності. Найімовірніше, на якомусь етапі вони (цифри) будуть зіставлятися, чому Слідчий комітет робить такі висновки. Поки офіційна цифра – 64 (загиблих)", - сказав Чернов.

Як повідомлялося, в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де розташовані кінозали і в неділю було багато дітей.

За останніми даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.

Є також інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

27 березня на площі Совєтов проходив масовий стихійний мітинг, на якому виступали родичі загиблих.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.

Пізніше він підписав указ про оголошення жалоби.

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