Российское следствие определило, что окончательное число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово — 60.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко на сайте ведомства.

"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60", — сказала она.

По словам Петренко, следователи опознали всех погибших во время пожара.

"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек", — сказала она.

Сообщается, что ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

Как сообщалось, 25 марта в Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также есть госпитализированные. Кроме того есть информация о пропавших без вести, но их количество различается.