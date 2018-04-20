Следователи опознали всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на сообщение официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко в мессенджере "ТамТам", который продвигают в России вместо запрещенного Telegram.

"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек", — сказала она.

Сообщается, что ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

Как сообщалось, 25 марта в Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также есть госпитализированные. Кроме того есть информация о пропавших без вести, но их количество различается.