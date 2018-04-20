В Следкоме РФ заявляют, что опознали всех жертв пожара в Кемерово

416 просмотров
Пятница, 20 апреля 2018, 11:54

Следователи опознали всех погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на сообщение официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко в мессенджере "ТамТам", который продвигают в России вместо запрещенного Telegram.

"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек", — сказала она.

Сообщается, что ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

Как сообщалось, 25 марта в Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также есть госпитализированные. Кроме того есть информация о пропавших без вести, но их количество различается.

По делу о пожаре в ТРЦ задержали пять человек.

Темы: пожар Росcия
powered by lun.ua
По теме
Пожар в "Виктории": обвиняемого директора госпитализировали из зала суда 18 апреля 2018, 16:52
Пожар в Кемерово: МЧС России "перевело стрелки" на архитектора ТРЦ 17 апреля 2018, 16:12
СМИ узнали, почему загорелся кемеровский ТЦ 16 апреля 2018, 20:58
Все новости
Главные новости
Онищенко заявил, что готов отдать НАБУ оригиналы "пленок"
ГПУ получит с Кипра материалы в отношении экс-чиновников
НБУ оценил рост ВВП в первом квартале на уровне 2,3%
На Донбассе погиб украинский военный
Все новости
исследование

На востоке Украины люди более склонны есть дома

здоровье

Какие овощи нужно есть, чтобы не заработать инсульт