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Янукович відреагував на рішення суду в справі про держзраду

П'ятниця, 20 квітня 2018, 14:36

Звинувачений у державній зраді екс-президент Віктор Янукович заявив, що вважає незаконним рішення Оболонського районного суду Києва про перехід до стадії судових дебатів.

Реакцію Януковича оприлюднили в п'ятницю його адвокати.

Екс-президент обурюється, що суд відмовився допитувати кількох свідків захисту, зокрема екс-главу МВС Віталія Захарченка, екс-главу СБУ Олександра Якименка, колишнього командувача внутрішніми військами МВС Станіслава Шуляка, голову адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва тощо.

На думку Януковича, їхні свідчення могли би "остаточно зруйнувати сфабриковані звинувачення".

Екс-президент також заявляє, що влада судить не його, а "показово судить мільйони українців, які за Януковича голосували".

 

Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича, 19 квітня перейшов до стадії судових дебатів.

Про це оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко і надав слово стороні обвинувачення.

Адвокати Януковича заявили, що мають розпорядження від свого підзахисного не брати участь у дебатах до моменту, поки не будуть заслухані всі свідки та розглянуті всі матеріали захисту.

Дев'ятко наголосив, що суд заслухав усіх свідків, яких мав допитати, та володіє повною картиною того, що сталося.

На знак протесту адвокати залишили залу судового засідання. Вони викликали поліцію і написали заяву про "злочин" суддів та прокурорів.

Дев'ятко оголосив перерву в засіданні до 10.00 3 травня. Цього дня та 4 травня мають відбутися судові дебати. У разі неявки адвокатів суд розгляне варіант про залучення захисника із центру правової допомоги.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судочинство, оскільки той не з'являється особисто на допити і в суд, переховуючись від правосуддя в Росії.

Януковича підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Генеральна прокуратура розглядає як "незаперечне документальне підтвердження" державної зради Януковича його звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про використання російських збройних сил для "відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України".

Валентина Романенко, УП
Теми: справа про держзрадуЯнукович
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