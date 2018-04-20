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Янукович отреагировал на решение суда по делу о госизмене

Пятница, 20 апреля 2018, 14:36

Обвиненный в государственной измене экс-президент Виктор Янукович заявил, что считает незаконным решение Оболонского районного суда Киева о переходе к стадии судебных прений.

Реакцию Януковича обнародовали в пятницу его адвокаты.

Экс-президент возмущается, что суд отказался допрашивать нескольких свидетелей, в том числе экс-главу МВД Виталия Захарченко, экс-главу СБУ Александра Якименко, бывшего командующего внутренними войсками МВД Станислава Шуляка, главу администрации президента Януковича Андрея Клюева и др.

По мнению Януковича, их показания могли бы "окончательно разрушить сфабрикованные обвинения".

Экс-президент также заявляет, что власти судят не его, а "показательно судить миллионы украинцев, которые за Януковича голосовали".

 

Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, 19 апреля перешел к стадии судебных прений.

Об этом объявил председательствующий судья Владислав Девятко и предоставил слово стороне обвинения.

Адвокаты Януковича заявили, что имеют распоряжение от своего подзащитного не участвовать в дебатах до момента, пока не будут заслушаны все свидетели и рассмотрены все материалы защиты.

Девятко отметил, что суд заслушал всех свидетелей, которых должен был допросить, и обладает полной картиной произошедшего.

В знак протеста адвокаты покинули зал судебного заседания. Они вызвали полицию и написали заявление о "преступлении" судей и прокуроров.

Девятко объявил перерыв в заседании до 10.00 3 мая. В этот день и 4 мая должны состояться судебные дебаты. В случае неявки адвокатов суд рассмотрит вариант о привлечении защитника из центра правовой помощи.

Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не является лично на допросы и в суд, скрываясь от правосудия в России.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Генеральная прокуратура рассматривает как "неоспоримое документальное подтверждение" государственной измены Януковича его обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об использовании российских вооруженных сил для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Валентина Романенко, УП
Темы: дело о госизменеЯнукович
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