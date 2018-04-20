ГПУ направила до Франції запит на видачу керівника "тітушок" Саркісяна

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П'ятниця, 20 квітня 2018, 15:38

Генеральна прокуратура України направила до французьких правоохоронних органів запитом про екстрадицію підозрюваного в організації "тітушок" українця Армена Саркісяна.

Про це повідомила "Українській правді" речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, звернення відіслали 16 квітня.

12 квітня з'явилася інформація, що у Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час Майдану.

У Генпрокуратурі заявили, що мають 40 днів на підготовку документів для його екстрадиції в Україну, але не зволікатимуть із цим.

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Євген Кізілов, УП

Теми: Майдан Генпрокуратура Франція Євромайдан
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