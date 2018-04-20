ГПУ направила до Франції запит на видачу керівника "тітушок" Саркісяна
П'ятниця, 20 квітня 2018, 15:38
Генеральна прокуратура України направила до французьких правоохоронних органів запитом про екстрадицію підозрюваного в організації "тітушок" українця Армена Саркісяна.
Про це повідомила "Українській правді" речниця генпрокурора Лариса Сарган.
За її словами, звернення відіслали 16 квітня.
12 квітня з'явилася інформація, що у Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час Майдану.
У Генпрокуратурі заявили, що мають 40 днів на підготовку документів для його екстрадиції в Україну, але не зволікатимуть із цим.
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Євген Кізілов, УП