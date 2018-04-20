ГПУ направила во Францию запрос на выдачу руководителя "титушек" Саркисяна

Генеральная прокуратура Украины направила во французские правоохранительные органы запрос об экстрадиции подозреваемого в организации "титушек" украинца Армена Саркисяна.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, обращение отправили 16 апреля.

12 апреля появилась информация, что во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп "титушек" во время Майдана.

У Генпрокуратурі заявили, що мають 40 днів на підготовку документів для його екстрадиції в Україну, але не зволікатимуть із цим.

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Евгений Кизилов, УП

