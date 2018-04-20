ДТП у Кривому Розі: водія Mazda арештували на 60 днів
Водієві Mazda, якого звинувачують у скоєнні смертельного ДТП в Кривому Розі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення на заставу.
Про це у коментарі "Українській правді" повідомила прес-секретар поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.
"Взяли під варту строком на 60 днів, без права внесення застави", - повідомила Старчевська.
Таким чином суд задовольнив прохання прокурорів.
Засідання проводилося 20 квітня одразу у двох судах у зв’язку з погіршенням стану здоров’я водія Mazda, якого напередодні госпіталізували із загостренням хвороби.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що у чоловіка онкозахворювання.
Чоловіка у супроводі конвою і поліції доставили в Саксаганський суд Кривого Рогу, де згодом налагодили відеозв'язок з Бабушкінським судом Дніпра.
Адвокат пенсіонера Юрій Малиця попросив суддю зробити засідання закритим, тому що чоловік не хоче розголошувати подробиці свого стану здоров'я і суддя Дмитро Яковлєв задовольнив його прохання.
Надалі засідання проводилося у закритому режимі.
Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.
Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб.
Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.