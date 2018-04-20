ДТП у Кривому Розі: водія Mazda арештували на 60 днів

Водієві Mazda, якого звинувачують у скоєнні смертельного ДТП в Кривому Розі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення на заставу.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомила прес-секретар поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.

"Взяли під варту строком на 60 днів, без права внесення застави", - повідомила Старчевська.

Таким чином суд задовольнив прохання прокурорів.

Засідання проводилося 20 квітня одразу у двох судах у зв’язку з погіршенням стану здоров’я водія Mazda, якого напередодні госпіталізували із загостренням хвороби.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у чоловіка онкозахворювання.

Чоловіка у супроводі конвою і поліції доставили в Саксаганський суд Кривого Рогу, де згодом налагодили відеозв'язок з Бабушкінським судом Дніпра.

Адвокат пенсіонера Юрій Малиця попросив суддю зробити засідання закритим, тому що чоловік не хоче розголошувати подробиці свого стану здоров'я і суддя Дмитро Яковлєв задовольнив його прохання.

Надалі засідання проводилося у закритому режимі.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Пізніше кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці. Вони працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.