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ДТП в Кривом Роге: водителя Mazda арестовали на 60 дней

Пятница, 20 апреля 2018, 17:50
ДТП в Кривом Роге: водителя Mazda арестовали на 60 дней

Водителю Mazda, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения на залога.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Взяли под стражу сроком на 60 дней, без права внесения залога", - сообщила Старчевская.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу прокуроров.

Заседание проводилось 20 апреля сразу в двух судах в связи с ухудшением состояния здоровья водителя Mazda, которого накануне госпитализировали с обострением болезни.

Местные СМИ сообщают, что у мужчины онкозаболевание.

 

Мужчину в сопровождении конвоя и полиции доставили в Саксаганский суд Кривого Рога, где впоследствии наладили видеосвязь с Бабушкинским судом Днепра.

Адвокат пенсионера Юрий Малица попросил судью сделать заседание закрытым, потому что мужчина не хочет разглашать подробности своего состояния здоровья и судья Дмитрий Яковлев удовлетворил его просьбу.

В дальнейшем заседание проводилось в закрытом режиме.

 

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Позже число погибших возросло до 9 человек.

Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Алена Мазуренко, УП

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