"Нафтогаз": Чекаємо на нові зустрічі з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі

НАК "Нафтогаз України" заявляє, що готовий до нових зустрічей у Стокгольмському арбітражі з "Газпромом", куди російська компанія надіслала документи для розірвання контрактів.

Про це "Нафтогаз" повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наш найбільший боржник знову грає в гру "poker face". Надіслати документи - недостатньо "для розірвання". Чекаємо на нові зустрічі у Стокгольмі", - йдеться у заяві.

"Газпром" ініціював арбітражне провадження щодо зміни або відміни контрактів з нами. Контракти не передбачають можливості припинити їхню дію в односторонньому порядку. Вони чинні і закінчуються разом з 2019 роком.

Достроково їхня дія може бути припинена лише за згодою обох сторін або за рішенням арбітражу", - підкреслили в українській компанії.