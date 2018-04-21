"Нафтогаз": Чекаємо на нові зустрічі з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі
НАК "Нафтогаз України" заявляє, що готовий до нових зустрічей у Стокгольмському арбітражі з "Газпромом", куди російська компанія надіслала документи для розірвання контрактів.
Про це "Нафтогаз" повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Наш найбільший боржник знову грає в гру "poker face". Надіслати документи - недостатньо "для розірвання". Чекаємо на нові зустрічі у Стокгольмі", - йдеться у заяві.
"Газпром" ініціював арбітражне провадження щодо зміни або відміни контрактів з нами. Контракти не передбачають можливості припинити їхню дію в односторонньому порядку. Вони чинні і закінчуються разом з 2019 роком.
Достроково їхня дія може бути припинена лише за згодою обох сторін або за рішенням арбітражу", - підкреслили в українській компанії.
У "Нафтогазі" додали, що минулого разу арбітражні провадження за цими контрактами були ініційовані у 2014 році, а рішення за ними арбітраж виніс у 2017 та 2018 роках.
"Оскарження арбітражних рішень не зупиняє їхньої дії, тому "Газпром" так само винен "Нафтогазу" $2,56 млрд і відсотки", - наголосили в НАК.
20 квітня "Газпром" надіслав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку газу і його транзит через територію України.
Як зауважує управління інформації "Газпрому", переговори з цього приводу з "Нафтогазом України" до результату не привели.
"Газпром" готовий вести переговори з НАК "Нафтогаз України" про транзит газу після 2019 року. Однак Україна повинна обґрунтувати економічну доцільність транзиту через свою територію", - сказав глава Газпрому Олексій Міллер.
Раніше "Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.
Наприкінці березня заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв повідомив, що "Газпром" і "Нафтогаз" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.
У Нафтогазі наголосили, що "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання остаточних та зобов’язуючих рішення арбітрів у двох комерційних суперечках із "Нафтогазом" та запропонував внести зміни до контрактів або розірвати їх – і таким чином скасувати рішення трибуналу.
28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.
За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.
Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом