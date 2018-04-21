"Нафтогаз": Ждем новых встреч с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что готов к новым встречам в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом", куда российская компания направила документы для расторжения контрактов.

Об этом "Нафтогаз" сообщил на своей странице в Facebook.

"Наш самый большой должник снова играет в игру "poker face". Отправить документы - недостаточно "для расторжения". Ждем новых встреч в Стокгольме", - говорится в заявлении.

"Газпром" инициировал арбитражное производство по изменению или отмене контрактов с нами. Контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом.

Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража", - подчеркнули в украинской компании.

В "Нафтогазе" добавили, что в прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 году, а решения по ним арбитраж вынес в 2017 и 2018 годах.

"Обжалование арбитражных решений не останавливает их действия, поэтому "Газпром" по-прежнему должен "Нафтогазу" $2,56 млрд и проценты", - отметили в НАК.

20 апреля "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа и его транзит через территорию Украины.