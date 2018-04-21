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"Нафтогаз": Ждем новых встреч с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Суббота, 21 апреля 2018, 01:07
Нафтогаз: Ждем новых встреч с Газпромом в Стокгольмском арбитраже

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что готов к новым встречам в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом", куда российская компания направила документы для расторжения контрактов.

Об этом "Нафтогаз" сообщил на своей странице в Facebook.

"Наш самый большой должник снова играет в игру "poker face". Отправить документы - недостаточно "для расторжения". Ждем новых встреч в Стокгольме", - говорится в заявлении.

"Газпром" инициировал арбитражное производство по изменению или отмене контрактов с нами. Контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом.

Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража", - подчеркнули в украинской компании.

В "Нафтогазе" добавили, что в прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 году, а решения по ним арбитраж вынес в 2017 и 2018 годах.

"Обжалование арбитражных решений не останавливает их действия, поэтому "Газпром" по-прежнему должен "Нафтогазу" $2,56 млрд и проценты", - отметили в НАК.

20 апреля "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа и его транзит через территорию Украины.

Как замечает управление информации "Газпрома", переговоры на этот счет с "Нафтогазом Украины" к результату не привели.

"Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", - сказал глава Газпрома Алексей Миллер.

Ранее "Газпром"  заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

В конце марта зампред правления Газпрома Александр Медведев сообщил, что "Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

В Нафтогазе отметили, что "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решения арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом" и предложил внести изменения в контракты или разорвать их - и таким образом отменить решение трибунала.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. 

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом

"Украинская правда" в Threads

Темы: НефтегазГазпром
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