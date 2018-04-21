Деякі західні країни могли вивчати "Новічок" для розробки протиотрути - ЗМІ

Нервово-паралітичну речовину "Новічок" з метою розробки протиотрути могли вивчати, США, Велика Британія, Нідерланди та ще як мінімум одна західна країна.

Про це йдеться у розслідуванні Der Spiegel, передає DW.

Видання наголошує, що "Новічок" могли вивчати лише для розробки протиотрути.

Зазначається, що в 2006 році представник США при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) запевнив союзників, що його країна не буде розробляти "Новічок" та створювати на його основі зброю.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що речовина, яка була використана при отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, була на озброєнні в США.

Як повідомлялося, 14 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що, за інформацією дослідницької лабораторії в Шпіці (Швейцарія), при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів було використано речовину BZ, яка перебувала на озброєнні США, Великобританії та інших країн НАТО.

Лабораторія в Шпіці Швейцарського федерального інституту з ядерного, біологічного та хімічного захисту не сумнівається у висновках британської лабораторії Портон Даун про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли речовиною "Новічок".

12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Раніше британська лабораторія в Портон Дауні ідентифікувала отруйну речовину як "Новічок".

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.