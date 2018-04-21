Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Деякі західні країни могли вивчати "Новічок" для розробки протиотрути - ЗМІ

Субота, 21 квітня 2018, 07:00

Нервово-паралітичну речовину "Новічок" з метою розробки протиотрути могли вивчати, США, Велика Британія, Нідерланди та ще як мінімум одна західна країна.

Про це йдеться у розслідуванні Der Spiegel, передає DW.

Видання наголошує, що "Новічок" могли вивчати лише для розробки протиотрути.

Зазначається, що в 2006 році представник США при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) запевнив союзників, що його країна не буде розробляти "Новічок" та створювати на його основі зброю.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що речовина, яка була використана при отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, була на озброєнні в США.

Як повідомлялося, 14 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що, за інформацією дослідницької лабораторії в Шпіці (Швейцарія), при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів було використано речовину BZ, яка перебувала на озброєнні США, Великобританії та інших країн НАТО.

Лабораторія в Шпіці Швейцарського федерального інституту з ядерного, біологічного та хімічного захисту не сумнівається у висновках британської лабораторії Портон Даун про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли речовиною "Новічок".

12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Раніше британська лабораторія в Портон Дауні ідентифікувала отруйну речовину як "Новічок".

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

Теми: Велика БританіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ займається військовою підготовкою дітей
Глава МЗС Британії відклав поїздку до Пекіна на тлі зникнення китайського колеги – ЗМІ
У Британії відкрили першу вулицю, названу на честь Зеленського
Останні новини
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
Умєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
Усі новини...
Реклама: