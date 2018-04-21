Некоторые западные страны могли изучать "Новичок" для разработки противоядия - СМИ

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Суббота, 21 апреля 2018, 07:00

Нервно-паралитическое вещество "Новичок" с целью разработки противоядия могли изучать США, Великобритания, Нидерланды и еще как минимум одна западная страна.

Об этом говорится в расследовании Der Spiegel, передает DW.

Издание отмечает, что "Новичок" могли изучать только для разработки противоядия.

Отмечается, что в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать "Новичок" и создавать на его основе оружие.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вещество, использованное при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, состояло на вооружении в США.

Как сообщалось, 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательской лаборатории в Шпице (Швейцария), при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом "Новичок".

12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

Темы: Великобритания США
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