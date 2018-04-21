Окупанти заявили про "суїциди" в СІЗО Сімферополя

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Субота, 21 квітня 2018, 13:20

Федеральна служба виконання покарань РФ заявляє, що в СІЗО-1 в окупованому Сімферополі в березні-квітні було скоєно три акти суїциду, ще одного засудженого, який порізав собі шию, вдалося врятувати.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби так званого "УФСВП Росії по Республіці Крим і м. Севастополю" у відповідь на інформацію ЗМІ про те, що в квітні 2018 року в СІЗО-1 неприродною смертю померли 4 людей.

Згідно з повідомленням, у березні 2018 року в слідчому ізоляторі №1 Сімферополя обвинуваченими К. і Н. був здійснений акт суїциду, негайно були проведені реанімаційні заходи, викликана бригада швидкої допомоги, лікарями якої була зафіксована смерть від механічної асфіксії.

У квітні 2018 року в установі зафіксовано суїцид обвинуваченого Л. Медичним працівником установи були проведені реанімаційні заходи і викликана бригада швидкої допомоги. Лікарями зафіксована смерть від механічної асфіксії.

Також у поточному місяці засуджений П. завдав собі тілесне ушкодження у вигляді різаної рани шиї, заявляють в УФСВП.

"Співробітниками СІЗО-1 негайно була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала потерпілого до міської лікарні для надання кваліфікованої допомоги. В даний час засуджений П. перебуває в медичній установі, його стан задовільний", - йдеться в повідомленні.

В "УФСВП по Криму" також стверджують, що з метою з'ясування обставин вчинення фактів суїциду і членоушкодження проведені перевірки. Документи передані до "слідчого відділу по Залізничному району міста Сімферополя".

19 квітня "Кримська правозахисна група" повідомила, що у СІЗО-1 Сімферополя, підконтрольному окупаційній владі РФ, щонайменше четверо людей померли неприродною смертю, двоє з них – кримські татари.

20 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити інформацію про смерть у квітні 2018 року чотирьох людей у СІЗО Сімферополя.

Українська правда
Теми: Крим СІЗО
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