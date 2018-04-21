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Оккупанты заявили о "суицидах" в СИЗО Симферополя

Суббота, 21 апреля 2018, 13:20
Оккупанты заявили о суицидах в СИЗО Симферополя

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявляет, что в СИЗО-1 в оккупированном Симферополе в марте-апреле было совершено три акта суицида, еще одного осужденного удалось спасти.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" в ответ на информацию СМИ о том, что в апреле 2018 года в СИЗО-1 неестественной смертью умерли 4 человека.

Согласно сообщению, в марте 2018 г. в следственном изоляторе № 1 г. Симферополя обвиняемыми К. и Н. был совершен акт суицида, незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия, вызвана бригада скорой помощи, врачами которой была зафиксирована смерть от механической асфиксии.

В апреле 2018 г. в учреждении зафиксирован суицид обвиняемого Л. Медицинским работником учреждения были проведены реанимационные мероприятия и вызвана бригада скорой помощи. Врачами зафиксирована смерть от механической асфиксии.

Также в текущем месяце осужденный П. нанес себе телесное повреждение в виде резаной раны шеи, заявляют в УФСИН.

"Сотрудниками СИЗО-1 незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего в городскую больницу для оказания квалифицированной помощи. В настоящее время осужденный П. находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В "УФСИН по Крыму" также утверждают, что с целью выяснения обстоятельств совершения фактов суицида и членовредительства проведены проверки. Документы переданы в "следственный отдел по Железнодорожному району города Симферополя".

19 апреля правозащитники сообщили, что в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, по меньшей мере четыре человека умерли неестественной смертью, двое из них - крымские татары.

20 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить информацию о смерти в апреле 2018 года четырех человек в СИЗО Симферополя.

Украинская правда

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Темы: КрымСИЗО
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