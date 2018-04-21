Бойовики наказали відключити обладнання у радіоактивній шахті до кінця місяця

Насоси у шахті "Юнком" у н.п. Бунге (колишній Юнокомунарівськ), за допомогою яких регулюється рівень води, прибрали три тижні тому, а насоси, що лишилися, мають бути відключені до кінця місяця.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ з посиланням на інформацію працівників шахти.

За їхніми даними, 4 насоси, які допомагали регулювати рівень води у шахті, вже прибрали.

"Співробітники шахти повідомили, що їм наказали відключити і прибрати насоси, що лишилися, до кінця місяця", - йдеться у повідомленні.

В ОБСЄ уточнили, що спостерігачі не змогли підтвердити дані про демонтоване обладнання у шахті, оскільки на це "потрібен дозвіл від збройних формувань".

Раніше глава МінТОТ Вадим Черниш, попереджав, що на окупованих територіях Донбасу є небезпечні об'єкти, які можуть стати причиною поширення радіації в регіоні. Зокрема йдеться про об'єкт під назвою "Кліваж", де у 1979 році на шахті "Юнком" було проведено невеликий ядерний вибух потужністю 0,3 кт.

Окупанти на Донбасі заявили про намір затопити шахту "Юнком" під Донецьком, що загрожує отруєнням питної води в регіоні через радіацію, що залишилась в ній.

У США закликали Росію та її бойовиків діяти відповідально.

Глава Мінекології і природних ресурсів Остап Семерак заявив, що можливе затоплення бойовиками шахти "Юнком" на Донбасі становить серйозну загрозу для екологічної безпеки не лише України, а й сусідніх країн.