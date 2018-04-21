Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики наказали відключити обладнання у радіоактивній шахті до кінця місяця

Субота, 21 квітня 2018, 15:11

Насоси у шахті "Юнком" у н.п. Бунге (колишній Юнокомунарівськ), за допомогою яких регулюється рівень води, прибрали три тижні тому, а насоси, що лишилися, мають бути відключені до кінця місяця.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ з посиланням на інформацію працівників шахти.

За їхніми даними, 4 насоси, які допомагали регулювати рівень води у шахті, вже прибрали.

"Співробітники шахти повідомили, що їм наказали відключити і прибрати насоси, що лишилися,  до кінця місяця", - йдеться  у повідомленні.

В ОБСЄ уточнили, що спостерігачі не змогли підтвердити дані про демонтоване обладнання у шахті, оскільки на це "потрібен дозвіл від збройних формувань".

Раніше глава МінТОТ  Вадим Черниш, попереджав, що на окупованих територіях Донбасу є небезпечні об'єкти, які можуть стати причиною поширення радіації в регіоні. Зокрема йдеться про об'єкт під назвою "Кліваж", де у 1979 році на шахті "Юнком" було проведено невеликий ядерний вибух потужністю 0,3 кт.

Окупанти на Донбасі заявили про намір  затопити шахту "Юнком" під Донецьком, що загрожує отруєнням  питної води в регіоні через радіацію, що залишилась в ній.

У США закликали Росію та її бойовиків діяти відповідально.

Глава Мінекології і природних ресурсів Остап Семерак заявив, що можливе затоплення бойовиками шахти "Юнком" на Донбасі становить серйозну загрозу для екологічної безпеки не лише України, а й сусідніх країн.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасшахтиекологіяОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
Умєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
Усі новини...
Реклама: