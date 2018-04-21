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Боевики велели отключить оборудование в радиоактивной шахте до конца месяца

Суббота, 21 апреля 2018, 15:11

Насосы в шахте "Юнком" в н.п. Бунге (бывший Юнокоммунаровск), с помощью которых регулируется уровень воды, убрали три недели назад, оставшиеся насосы должны быть отключены до конца месяца. 

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ со ссылкой на информацию работников шахты.  

По их данным, 4 насоса, которые помогали регулировать уровень воды в шахте, убрали.

"Сотрудники шахты сообщили, что им приказали отключить и убрать оставшиеся насосы до конца месяца", - отмечается в сообщении.

В ОБСЕ уточнили, что наблюдатели не смогли подтвердить данные о демонтированному оборудовании в шахте, т.к. на это "нужно разрешение от вооруженных формирований".

Ранее глава МинТОТ Вадим Черныш, предупреждал, что на оккупированных территориях Донбасса есть опасные объекты, которые могут стать причиной распространения радиации в регионе. В частности речь идет об объекте под названием "Кливаж", где в 1979 году на шахте "Юнком" был проведен небольшой ядерный взрыв мощностью 0,3 кт.

Оккупанты в Донбассе заявили о намерении затопить шахту "Юнком" под Донецком, что грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, оставшейся в ней.

В США призвали Россию и ее боевиков действовать ответственно.

Глава Минэкологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что возможное затопление боевиками шахты "Юнком" на Донбассе представляет серьезную угрозу для экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран.

Темы: ДонбассшахтыэкологияОБСЕ
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