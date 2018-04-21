Весельницька каже, що дала свідчення комісії США у справі про втручання РФ у вибори

Російський адвокат Наталія Весельницька, яка фігурує у справі про втручання РФ у вибори в США, заявила про надання свідчень слідчим сенатської комісії США по цій справі.

Як повідомляє Інтерфакс, зі слів Весельницької, зустріч відбулася 26 березня у Берліні.

За її словами, допит відбувався у закритому режимі.

"Мої свідчення стосувалися не лише моїх знань про факти, в яких я безпосередньо брала участь, але американських слідчих цікавили і мої аналітичні викладки, якими я з ними охоче ділилася щодо зв'язків між людьми, які стояли за "досьє Трампа" і командою Вільяма Браудера", - додала росіянка.

"Слідчих цікавили питання, пов'язані з моїми контактами з представниками з США... Я офіційно заявила, що ніяких контактів у мене з людьми з оточення Дональда Трампа не було, у мене була лише зустріч з одним сина одного з моїх клієнтів", - заявила вона.

Весельницька зазначила, що зустріч "мала приватний характер, і ніякого відношення ця зустріч не мала ні до особистості Хілларі Клінтон і Дональда Трампа-старшого, ні до президентських виборів і будь-яких виборів взагалі".

"Їх також дуже сильно цікавили питання з так званим хакерських зломом DNC (комітет Демократичної партії), пошта якого була зламана", - додала вона.

Нагадаємо, зустріч Весельницької з сином Дональда Трампа і іншими високопоставленими посадовими особами кампанії Трампа - зокрема Полом Манафортом та Джаредом Кушнером - що відбулася у червні 2016 року у Нью-Йорку, стала частиною розслідування втручання РФ у президентські вибори в США.

Також відомо, що на зустрічі був присутній ще один росіянин Іке Кавеладзе - віце-президент російської компанії, що спеціалізується на будівництві і експлуатації торгової та виставкової нерухомості Crocus Group

Коментуючи цю зустріч, син Трампа, що погодився зустрітися з російським адвокатом Весельницькою, тому що вона обіцяла передати компромат на Хілларі Клінтон. Але, за його словами, насправді вона не дала будь-якої важливої ​​інформації.

У свою чергу Весельницька заявила, що син Трампа обіцяв, що у разі перемоги на виборах він може переглянути санкції проти РФ пов'язані із загибеллю юриста Сергія Магнітського.