Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Весельницька каже, що дала свідчення комісії США у справі про втручання РФ у вибори

Субота, 21 квітня 2018, 17:37
Весельницька каже, що дала свідчення комісії США у справі про втручання РФ у вибори

Російський адвокат Наталія Весельницька, яка фігурує у справі про втручання РФ у вибори в США, заявила про надання свідчень слідчим сенатської комісії США по цій справі. 

Як повідомляє Інтерфакс, зі слів Весельницької, зустріч відбулася 26 березня у Берліні. 

За її словами, допит відбувався у закритому режимі.

"Мої свідчення стосувалися не лише моїх знань про факти, в яких я безпосередньо брала участь, але американських слідчих цікавили і мої аналітичні викладки, якими я з ними охоче ділилася щодо зв'язків між людьми, які стояли за "досьє Трампа" і командою Вільяма Браудера", - додала росіянка. 

"Слідчих цікавили питання, пов'язані з моїми контактами з представниками з США... Я офіційно заявила, що ніяких контактів у мене з людьми з оточення Дональда Трампа не було, у мене була лише зустріч з одним сином одного з моїх клієнтів", - заявила вона. 

Весельницька зазначила, що зустріч "мала приватний характер, і ніякого відношення ця зустріч не мала ні до особистості Хілларі Клінтон і Дональда Трампа-старшого, ні до президентських виборів і будь-яких виборів взагалі".

"Їх також дуже сильно цікавили питання з так званим хакерських зломом DNC (комітет Демократичної партії), пошта якого була зламана", - додала вона. 

Нагадаємо, зустріч Весельницької з сином Дональда Трампа і іншими високопоставленими посадовими особами кампанії Трампа - зокрема Полом Манафортом та Джаредом Кушнеромщо відбулася у червні 2016 року у Нью-Йорку, стала частиною розслідування втручання РФ у президентські вибори в США.

Також відомо, що на зустрічі був присутній ще один росіянин Іке Кавеладзе - віце-президент російської компанії, що спеціалізується на будівництві і експлуатації торгової та виставкової нерухомості Crocus Group

Коментуючи цю зустріч, син Трампа, що погодився зустрітися з російським адвокатом Весельницькою, тому що вона обіцяла передати компромат на Хілларі Клінтон. Але, за його словами, насправді вона не дала будь-якої важливої ​​інформації.

У свою чергу Весельницька заявила, що син Трампа обіцяв, що у разі перемоги на виборах він може переглянути санкції проти РФ пов'язані із загибеллю юриста Сергія Магнітського.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
Умєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
Усі новини...
Реклама: