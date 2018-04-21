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Весельницкая заявила, что дала показания в деле о вмешательстве РФ в выборы

Суббота, 21 апреля 2018, 17:37
Весельницкая заявила, что дала показания в деле о вмешательстве РФ в выборы

Российский адвокат Наталья Весельницкая, которая фигурирует в деле о вмешательстве РФ в выборы в США, заявила о даче показаний следователям сенатской комиссии США по этому делу.

Как сообщает Интерфакс, по словам Весельницкой, встреча состоялась 26 апреля в Берлине.

По ее словам, допрос проходил в закрытом режиме.

"Мои показания касались не только моих знаний о фактах, в которых я непосредственно участвовала, но американских следователей интересовали и мои аналитические выкладки, которыми я с ними охотно делилась по связям между людьми, которые стояли за "досье Трампа" и командой Уильяма Браудера", - заявила россиянка.

"Следователей интересовали вопросы, связанные с моими контактами с представителями из США ... Я официально заявила, что никаких контактов у меня с людьми из окружения Дональда Трампа не было, у меня была только встреча с одним сыном одного из моих клиентов", - заявила она.

Весельницая отметила, что встреча "носила частный характер, и никакого отношения эта встреча не имела ни к личности Хиллари Клинтон и Дональда Трампа-старшего, ни к президентским выборам и любым выборам вообще".

"Их также очень сильно интересовали вопросы с так называемым хакерским взломом DNC (комитет Демократической партии), почта которого была сломана", - добавила она. 

Напомним, встреча Весельницкой с сыном Дональда Трампа и другими высокопоставленными должностными лицами кампании Трампа - в частности Полом Манафортом и Джаредом Кушнером - которая состоялась в июне 2016 года в Нью-Йорке, стала частью расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США.

Также известно, что на встрече присутствовал еще один россиянин Ике Кавеладзе - вице-президент российской компании, специализирующейся на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости Crocus Group.

Комментируя эту встречу, сын Трампа заявил, что согласился встретиться с российским адвокатом Весельницкой, т.к. она обещала передать компромат на Хиллари Клинтон. Но, по его словам, на самом деле она не дала какой-либо важной информации.

В свою очередь Весельницкая заявила, что сын Трампа обещал, что в случае победы на выборах он может пересмотреть санкции против РФ, связанные с гибелью Сергея Магнитского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыСШАРосcия
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