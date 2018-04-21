В УПЦ МП назвали звернення Ради до Варфоломія перевищенням влади

УПЦ МП вважає звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.

Про це йдеться у заяві відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви (Московського патріархату), опублікованій у суботу ввечері.

"Відповідно до статті 35 Конституції України, церква є відокремленою від держави, а тому питання церковного життя церква вирішує самостійно", - наголошують в УПЦ МП.

"Українська Православна Церква, яка має канонічний зв’язок зі Вселенським Православ’ям, не зверталася до Патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію Православній Церкві в Україні та не уповноважувала на це ні Президента, ані депутатів Верховної Ради України. У зв’язку з цим згадані ініціативи є перевищенням влади, а також втручанням у церковні справи", - йдеться в заяві.

Там також висловлюється стурбованість, що надання автокефалії православній церкві в Україні "розглядається як питання не лише релігії, але й геополітики".

"Переконані, що сфера релігійного життя не повинна ставати предметом політичних маніпуляцій. Не слід змішувати церковні й політичні, а тим більше геополітичні питання", - вважають в УПЦ МП.

Там переконують, що завжди виступали за відновлення церковної єдності і за єдину церкву.

"Однак запропонований і озвучений владою спосіб досягнення цієї єдності не відповідає канонічному праву церкви та суперечить законодавству України. Адже влада просить надати Томос про автокефалію єдиній церковній структурі, якої ще не існує. Саме тому вважаємо, що слід спочатку подолати розкол, відновити церковну єдність, і лише після того ставити питання про зміну канонічного статусу єдиної православної церкви в Україні", - йдеться в заяві.

В УПЦ МП додали, що "священноначалля Української Православної Церкви має постійні контакти зі священноначаллям Вселенського Патріархату".

"Виходячи з досвіду такого спілкування, у нас немає підстав припускати, що Вселенський Патріархат може вчинити дії, які б зашкодили єдності церкви як на локальному, так і на світовому рівні", - йдеться в заяві.

В УПЦ МП також стверджують, що Константинопольський патріархат, як і всі інші помісні православні церви, не вважає УПЦ КП і УАПЦ повноцінними церквами, про що свідчить не визнання дійсності священства цих двох структур.

Як повідомлялося, 17 квітня президент Петро Порошенко зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо зверненняпрезидента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".