В УПЦ МП назвали обращение Рады к Варфоломею превышением власти

УПЦ МП считает обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

Об этом говорится в заявлении отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви (Московского патриархата), опубликованном в субботу вечером.

"Согласно статье 35 Конституции Украины, церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни церковь решает самостоятельно", - отмечают в УПЦ МП.

"Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела", - говорится в заявлении.

Там также выражается обеспокоенность, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине "рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики".

"Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы", - считают в УПЦ МП.

Там утверждают, что всегда выступали за восстановление церковного единства и за единую церковь.

"Однако предложенный и озвученный властями способ достижения единства не соответствует каноническому праву церкви и противоречит законодательству Украины. Ведь власть просит предоставить Томос об автокефалии единой церковной структуре, которой еще не существует. Именно поэтому считаем, что следует сначала преодолеть раскол, восстановить церковное единство, и только после того ставить вопрос об изменении канонического статуса единой православной церкви в Украине", - говорится в заявлении.

В УПЦ МП добавили, что "священноначалие Украинской Православной Церкви имеет постоянные контакты со священноначалием Вселенского Патриархата".

"Исходя из опыта такого общения, у нас нет оснований предполагать, что Вселенский Патриархат может совершить действия, которые помешали бы единству церкви как на локальном, так и на мировом уровне", - говорится в заявлении.

В УПЦ МП также утверждают, что Константинопольский патриархат, как и все другие поместные православные церкви, не считает УПЦ КП и УАПЦ полноценными церквями, о чем свидетельствует не признание действительности священства этих двух структур.

17 апреля президент Петр Порошенко собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".