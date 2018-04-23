У Москві пройшла акція на підтримку протестів у Вірменії, є затримані

Біля вірменського храмового комплексу у Москві поліція затримала представників вірменської діаспори, які влаштували акцію на підтримку протестів опозиції в Єревані.

Про це повідомляє Mедуза.

Як пише "Кавказский узел", на акцію прийшли близько 300 представників вірменської діаспори.

"Ми за народ Вірменії, який хоче відставки Сержа Саргсяна. Саме через нього ми всі опинилися в Росії ", - заявив виданню Армен, один з учасників мітингу.



За даними видання "АрмІнфо", поліцейських до храму викликав глава Російської та Ново-Нахічеванської єпархії Вірменської Апостольської Церкви Єзрас.

Побачивши поліцію, учасники акції спробували увійти в храм, але священнослужителі їх не пустили.

глава московской армянской церкви вызвал полицию для задержания протестующих у неё против Саргсяна и не пустил в церковь тех, кто пытался укрыться — Feldman (@EvgenyFeldman) April 22, 2018

У Кафедрального собора армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве проходит акция в поддержку митинга в Ереване и там какая-то жесть, посмотрите. pic.twitter.com/bjAHTT9WvU — Рустем Адагамов (@adagamov) April 22, 2018

Поліція затримала біля церкви близько 60 осіб, більшість з них - активісти вірменських молодіжних об'єднань.

Як повідомлялося, у Єревані в ході протестних акцій, які тривають десятий день, поліція затримала вже 277 осіб.

У неділю ввечері у столиці Вірменії на площі Республіки стартував мітинг ініціативи "Мій крок", під час якого присутнім зачитали послання затриманого лідера протестного руху Нікола Пашиняна. На площі зібралося кілька тисяч протестувальників, учасники виступали перед присутніми з імпровізованої сцени.

Пашинян заявив, що боротьбу має бути продовжено незалежно від його присутності.

Мітингувальники наголошують, що акції будуть починатися кожен день о 8:15 і триватимуть, поки Серж Саргсян не відступить.

Нагадаємо, 22 квітня після зустрічі прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна і депутата Нікола Пашиняна поліція застосувала силу проти демонстрантів на проспекті Арцаха, використавши спецзасоби - димові шашки - і піддала приводу депутатів фракції "Вихід" Нікола Пашиняна, Сасуна Мікаєляна і Арарата Мірзояна.

Згодом стало відомо, що усіх трьох затримано.

Акції протесту у Єревані проти Сержа Саргсяна тривають з 13 квітня: учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

21 квітня Саргсян закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Той у свою чергу відповів, що готовий обговорювати лише питання відставки Саргсяна з посади глави уряду.