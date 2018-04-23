В Москве прошла акция в поддержку протестов в Армении, есть задержанные

Возле армянского храмового комплекса в Москве полиция задержала представителей армянской диаспоры, которые устроили акцию в поддержку протестов оппозиции в Ереване.

Об этом сообщает Mедуза.

Как пишет "Кавказский узел", на акцию пришли около 300 представителей армянской диаспоры.

"Мы за народ Армении, который хочет отставки Сержа Саргсяна. Именно через него мы все оказались в России", - заявил изданию Армен, один из участников митинга.

По данным издания "АрмИнфо", полицейских в храм вызвал глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви Езрас.

глава московской армянской церкви вызвал полицию для задержания протестующих у неё против Саргсяна и не пустил в церковь тех, кто пытался укрыться — Feldman (@EvgenyFeldman) April 22, 2018

У Кафедрального собора армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве проходит акция в поддержку митинга в Ереване и там какая-то жесть, посмотрите. pic.twitter.com/bjAHTT9WvU — Рустем Адагамов (@adagamov) April 22, 2018

Увидев полицию, участники акции попытались войти в храм, но священнослужители их не пустили.

Полиция задержала возле церкви около 60 человек, большинство из них - активисты армянских молодежных объединений.

Как сообщалось, в Ереване в ходе протестных акций, которые продолжаются десятый день, полицией задержаны уже 277 человек.

В воскресенье вечером в столице Армении на площади Республики стартовал митинг инициативы "Мой шаг", во время которого присутствующим зачитали послание задержанного лидера протестного движения Никола Пашиняна. На площади собралось несколько тысяч протестующих, участники выступали перед собравшимися с импровизированной сцены.

Пашинян заявил, что борьба должна быть продолжена независимо от его присутствия.

Митингующие отмечают, что акции будут начинаться каждый день в 8:15 и продолжаться, пока Серж Саргсян не отступит.

Напомним, 22 апреля после встречи премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна полиция применила силу в отношении демонстрантов на проспекте Арцаха, использовав спецсредства - дымовые шашки - и подвергла приводу депутатов фракции "Выход" Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

Позже стало известно, что все трое - задержаны.

Акции протеста в Ереване против Сержа Саргсяна продолжаются с 13 апреля: участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе госорганов.

21 апреля Саргсян призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Тот в свою очередь ответил, что готов обсуждать только вопрос отставки Саргсяна с поста главы правительства.