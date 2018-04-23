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США закликали владу і опозицію Вірменії до діалогу

Понеділок, 23 квітня 2018, 05:40

США наполягають на необхідності дотримання поліцією і протестувальниками у Вірменії правил поведінки під час мирних зборів, закріплених у законах і Конституції країни.

Про це йдеться у заяві посольства США у Вірменії, передає вірменська служба "Радіо Свобода".

"Ми закликаємо уряд проявити стриманість, дозволивши мирні зібрання, а тих, хто реалізує своє право на вільні зібрання, закликаємо робити це з відповідальністю, уникати насильства і запобігати ескалацію ситуації", - наголосили у посольстві.

"Ми стурбовані повідомленнями про насильство щодо журналістів і протестувальників.

Ми наголошуємо на необхідності притягнення до відповідальності осіб, які вчинили насильство по відношенню до поліції або учасників акцій", - йдеться у заяві.

"Для мирного вирішення ситуації потрібен змістовний політичний діалог", - зазначили у диппредставництві.

Раніше ЄС закликав Вірменію до негайного звільнення усіх затриманих учасників акцій протесту.

Як повідомлялося, у Єревані в ході протестних акцій, які тривають десятий день, поліція затримала вже 277 осіб.

У неділю ввечері у столиці Вірменії на площі Республіки стартував мітинг ініціативи "Мій крок", під час якого присутнім зачитали послання затриманого лідера протестного руху Нікола Пашиняна. На площі зібралося кілька тисяч протестувальників, учасники виступали перед присутніми з імпровізованої сцени. 

Пашинян заявив, що боротьбу має бути продовжено незалежно від його присутності.

Мітингувальники наголошують, що акції будуть починатися кожен день о 8:15 і триватимуть, поки Серж Саргсян не відступить.

Нагадаємо, 22 квітня після зустрічі прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна і депутата Нікола Пашиняна поліція застосувала силу проти демонстрантів на проспекті Арцаха, використавши спецзасоби - димові шашки - і піддала приводу депутатів фракції "Вихід" Нікола Пашиняна, Сасуна Мікаєляна і Арарата Мірзояна.

Згодом стало відомо, що усіх трьох затримано.

Акції протесту у Єревані проти Сержа Саргсяна тривають з 13 квітня: учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

21 квітня Саргсян закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Той у свою чергу відповів, що готовий обговорювати лише питання відставки Саргсяна з посади глави уряду. 

Теми: ВірменіяСША
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